Наряд полка ДПС несет службу на выезде из Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Наряд полка ДПС ГИБДД будет нести службу у дома 251 на ул. Республики, в районе выезда из Тюмени, вечером 1 февраля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Мониторинг ДТП в областном центре показал, что здесь происходят ДТП именно в вечерние часы. Последний пример – пять автомобилей, побитых на днях пьяной автомобилисткой", – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Учитывая отсутствие разделительного ограждения, возможны опасные выезды на встречную полосу. Наряд ДПС на этом участке дороги будет дисциплинировать водителей, убеждены в ГИБДД.