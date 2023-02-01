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Наряд полка ДПС несет службу на выезде из Тюмени

Общество, 18:52 01 февраля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Наряд полка ДПС ГИБДД будет нести службу у дома 251 на ул. Республики, в районе выезда из Тюмени, вечером 1 февраля, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Мониторинг ДТП в областном центре показал, что здесь происходят ДТП именно в вечерние часы. Последний пример – пять автомобилей, побитых на днях пьяной автомобилисткой", – сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Учитывая отсутствие разделительного ограждения, возможны опасные выезды на встречную полосу. Наряд ДПС на этом участке дороги будет дисциплинировать водителей, убеждены в ГИБДД.

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# ГИБДД Тюменской области , ДПС

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