Неповиновавшийся автоинспекторам тюменец получил десять суток ареста

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 суток административного ареста за неподчинение законным требованиям инспекторов ДПС получил 27-летний тюменец на Peugeot.

Мужчина не остановился автоинспекторам у перекрестка улиц Дружбы и Мельникайте в четвертом часу утра 1 февраля. Патруль стал преследовать нарушителя.

Автомобилист игнорировал требования по громкой связи об остановке, проехал два перекрестка ул. Мельникайте с Харьковской и 50 лет Октября на красный свет. Ближе к ул. Республики иномарку стало разворачивать на дороге. В итоге машина въехала в бордюр.

Водителя задержали. Он был пьян. Показания алкотестера – 0,98 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"Месяц назад его уже задерживали за пьяное вождение. Сегодня пил с другом пиво, отвез его на работу, домой вернуться не успел", – сообщили в ГИБДД.