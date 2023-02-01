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Неповиновавшийся автоинспекторам тюменец получил десять суток ареста

Происшествия, 19:54 01 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 суток административного ареста за неподчинение законным требованиям инспекторов ДПС получил 27-летний тюменец на Peugeot.

Мужчина не остановился автоинспекторам у перекрестка улиц Дружбы и Мельникайте в четвертом часу утра 1 февраля. Патруль стал преследовать нарушителя.

Автомобилист игнорировал требования по громкой связи об остановке, проехал два перекрестка ул. Мельникайте с Харьковской и 50 лет Октября на красный свет. Ближе к ул. Республики иномарку стало разворачивать на дороге. В итоге машина въехала в бордюр.

Водителя задержали. Он был пьян. Показания алкотестера – 0,98 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"Месяц назад его уже задерживали за пьяное вождение. Сегодня пил с другом пиво, отвез его на работу, домой вернуться не успел", – сообщили в ГИБДД.

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# арест , ГИБДД Тюменской области

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