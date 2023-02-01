Неповиновавшийся автоинспекторам тюменец получил десять суток ареста
10 суток административного ареста за неподчинение законным требованиям инспекторов ДПС получил 27-летний тюменец на Peugeot.
Мужчина не остановился автоинспекторам у перекрестка улиц Дружбы и Мельникайте в четвертом часу утра 1 февраля. Патруль стал преследовать нарушителя.
Автомобилист игнорировал требования по громкой связи об остановке, проехал два перекрестка ул. Мельникайте с Харьковской и 50 лет Октября на красный свет. Ближе к ул. Республики иномарку стало разворачивать на дороге. В итоге машина въехала в бордюр.
Водителя задержали. Он был пьян. Показания алкотестера – 0,98 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
"Месяц назад его уже задерживали за пьяное вождение. Сегодня пил с другом пиво, отвез его на работу, домой вернуться не успел", – сообщили в ГИБДД.