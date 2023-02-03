Для студентов из Челябинска и Нижневартовска устроили больше, чем путешествие в Тобольск

| Фото: предоставлено координаторами программы "Больше, чем путешествие" | Фото: предоставлено координаторами программы "Больше, чем путешествие"

85 студентов Южно-Уральского государственного университета в рамках программы “Больше, чем путешествие” побывали в Тобольске. С 1 по 3 февраля две группы посещали знаковые места и промышленные площадки города.

В тур отправились 45 человек из Челябинска, 40 — из Нижневартовска. Обучающиеся на таких специальностях, как химия, экология и природопользование, химическая технология, являются участниками проекта "Центры компетенций" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Участниками тура стали студенты Института естественных и точных наук ЮУрГУ и филиала Южно-Уральского государственного университета в Нижневартовске, которые ранее прошли диагностику и набрали высокие баллы.

Программа "Больше, чем путешествие" создана для поощрения активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Более 50 тыс. ребят со всей страны ежегодно отправляются в путешествия, аналогов которым нет. Каждая поездка состоит из двух частей: образовательно-туристического блока, включающего экскурсии по знаковым местам, лекции, а также общественно-полезной программы, в рамках которой предусмотрены волонтерские акции, проектирование общественных пространств, решение кейсов от крупных предприятий страны.

В Тобольске ребята в первый день отправились на экскурсию по единственному каменному кремлю за Уралом, увидели Софийский собор, полюбовались видами нижнего посада со смотровой площадки. Также ребята побывали в Гостином дворе и Воеводских палатах. На следующий день студентов повезли на нефтехимический комбинат "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР. После они побывали в уникальном инновационном образовательном центре "Сибуринтех", созданного для повышения инженерно-технической экспертизы, обучения специалистов СИБУРА и других компаний нефтехимической отрасли по всей стране.

Поездка очень понравилась участникам. "Это возможность побывать в другом городе, познакомится с новыми людьми, получить новые впечатления и эмоции. Такие мероприятия необходимы, чтобы ребята знали и понимали, что представляет собой то или иное предприятие "изнутри". То, что преподают в университете, и то, что видно наглядно, — это разные вещи. Тобольск - красивый уютный город со своими достопримечательностями", — поделилась участница тура, студентка четвертого курса ЮУрГУ, обучающаяся по направлению "Химическая технология", Анастасия Сагдатова.

По словам будущего химика из Челябинска Ольги Дюковой, поездка в Тобольск была полезной, так как молодежь познакомилась с потенциальными работодателями, узнала подробнее, чем занимается компания СИБУР. "Культурная программа была хорошей. Интересно было узнать про историю Тобольска. Особенно впечатлили Тюремный замок, музей семьи императора Николая II. Нам очень понравился город, мы думали над тем, чтобы остаться здесь еще на денек", — рассказала она.

Профориентационные туры в рамках программы "Больше, чем путешествие" позволяют не только познакомиться с новым регионом, получить новые впечатления, но и повысить у участников интерес к будущей профессии, развитию востребованных универсальных компетенций. "Крайне важно помогать молодежи с выбором их будущей профессии. В рамках нашей программы "Больше, чем путешествие" ребята, студенты могут не только побывать в разных уголках нашей страны, но и познакомиться с различными профессиями, пройти производственную практику или программу стажировки на предприятиях с дальнейшей возможностью трудоустройства и освоить необходимые для работы навыки и знания. Программа открывает большие возможности для самореализации. Отправившись в путешествие мечты, есть возможность получить непосредственное представление о тонкостях и нюансах разных видов специальностей и определиться с профессиональным выбором", — поделился руководитель программы "Больше, чем путешествие" Иван Шулюпин.

Тобольск не первый раз становится площадкой для образовательного туризма. Так, в июне 2022 года Тюменская область стала первым регионом, который реализует столичную образовательно-туристическую программу для школьников "Город открытий". 32 ученика 8-10 классов двух московских школ на протяжении нескольких дней посещали объекты культуры и площадок, открывающих видение на будущее отрасли нефтепромышленного региона.

Инна Пахомова