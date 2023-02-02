Депутат Тюменской областной думы Николай Руссу досрочно сложил полномочия

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Депутат Тюменской областной думы от партии "Единая Россия" Николай Руссу досрочно сложил полномочия.

Депутаты на пленарном заседании поддержали его решение.

Николай Руссу был депутатом 6-го и 7-го созывов, избран депутатом областной думы по избирательному округу № 19 в Калининском округе Тюмени. В парламенте являлся членом комитета по бюджету, налогам и финансам. Является генеральным директором ОАО "Мостострой-11". Компания занимается строительством мостов, путепроводов, социальных и прочих объектов. Награжден Орденом Почета, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Имеет почетное звание "Заслуженный строитель РФ", знак "Почетный строитель Тюменской области". Был отмечен благодарностью председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Первый заместитель председателя областной думы Андрей Артюхов пояснил, что у него с Николаем Руссу был откровенный разговор. "Он объяснил, что компания "Мострой-11" получила большие объемы работы на Дальнем Востоке, на БАМе, предстоит масса командировок, нагрузка возрастет кратно, - рассказал он. - Депутатская деятельность также требует много сил и времени. И я бы сказал, что Николай Александрович сделал выбор не только в пользу производственных, но и государственных задач".

Депутаты поддержали решение Николая Руссу. Сам Руссу отсутствовал на заседании.

Борис Олейник