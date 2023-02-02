Тюменские строители возводят НТЦ НОВАТЭКа по уникальному проекту

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Научно-технический центр компании НОВАТЭК в Тюмени – это уникальный проект. Фасады зданий выполнены по подсистеме Шуко. После завершения строительства второй очереди, когда комплекс замкнется в круге, он будет представлять эмблему компании – сердце.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель проекта филиала "Строительное управление" АО "Мостострой-11" Дмитрий Дедюхин.

Первый корпус научно-технического центра строители "Мостостроя" сдали в конце 2021 года. Сразу же приступили к реализации проекта второго этапа, в который включены многоуровневый паркинг, вспомогательный корпус, административно-офисное здание.

"Данные здания имеют очень много углов, радиусов, переменную этажность. И если посмотреть сверху, то вспомогательный корпус представляет собой эмблему компании НОВАТЭК. Весь комплекс, когда замкнется в круг, тоже будет представлять сердце НОВАТЭКа", - рассказал Дмитрий.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

70 тыс. кубических метров песка отсыпали строители на начальном этапе. Подняли уровень земли до проектной отметки. Занимались погружением свай. За 2022 год подрядная организация возвела каркас всех трех зданий. Сейчас ведут работы по фасаду зданий, внутренним инженерным коммуникациям, отделке помещений.

"Большая часть стройматериалов - отечественного производства. Фасад уникальный, на первом и на втором этапах он строится по германской подсистеме Шуко. Были некоторые сложности с логистикой, но благополучно все завезли на объект. На одном здании монтаж рок-панелей. На другом выполнен на 75 процентов. И ведется монтаж элемент-фасадов с витражным осветлением", - сказал руководитель проекта.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

145 специалистов заняты на объекте. Большая часть занимается монтажом инженерных коммуникаций, отделкой помещений. Всего более 10 профессий можно встретить на площадке, отмечает Дмитрий Дедюхин. Все здания НТЦ подключены к центральной тепломагистрали, это позволяет активней выполнять работы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В начале строительного сезона появиться больше площадей по стенам и полам. Будем завершать фасадные работы – это шесть тысяч квадратных метров. И чистовую отделку в полном цикле", - говорит Дедюхин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В разгар строительного сезона количество работников увеличится до 350. Весь объем строительно-монтажных работ и благоустройство прилегающей территории подрядчик выполнит до конца 2023 года.

Анжела Лебедева