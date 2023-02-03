Жители Тюменской области могут проявить себя в конкурсах "Утренняя звезда" и "Народное искусство"

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Подать заявки на областной конкурс детского творчества "Тан йолдызы" ("Утренняя звезда") и конкурс самодеятельного художественного творчества "Халык сәнгате" ("Народное искусство") жители Тюменской области могут до 9 февраля 2023 года, сообщает региональный комитет по делам национальностей.

Организаторы ждут участников в возрасте от семи до 17 лет в детском конкурсе, а также желающих старше 18 лет в конкурсе "Народное искусство". Предусмотрены две возрастные группы — средняя (от семи до 11 лет) и старшая (от 12 до 17 лет), взрослая (от 18 лет и старше).

Запланированы следующие номинации: "Вокал", "Инструментальное исполнение", "Хореография", "Фольклор", "Художественное слово" и "Изобразительное и декоративно-прикладное творчество".

Отборочные туры пройдут в нескольких районах Тюменской области. Гала-концерт лауреатов состоится в марте. Церемония награждения пройдет в Колледже искусств в Тюмени по адресу: ул. Республики, 152.