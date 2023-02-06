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Тюменцы создадут виртуальную копию города в метавселенной

Общество, 09:54 06 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект виртуального городского пространства под названием "Мета Тюмень" презентуют в "Точке кипения" 22 февраля в 13 часов. Площадкой для разработки стала 3D-платформа MozillaHubs, которая дает пользователю возможность взаимодействовать, общаться и обмениваться документами в реальном времени, сообщает пресс-служба Альянса СО НКО.

Разработкой самого трехмерного пространства "Мета Тюмени" занимаются специалисты ООО "Бердчерри". Юные воспитанники "Кванториума" по реальной проектной документации и архивным чертежам создают 3D-модели тюменских достопримечательностей и зданий. Среди них Дворец творчества и спорта "Пионер", Епархиальный Богородице-Рождественский женский монастырь, дом купцов Чираловых, дом-магазин купца Панкратьева, Спасская церковь, мечеть имени Хадиджи бинт Хувайлид в мкр Казарово и другие.

В рамках проекта будет открыт специальный интернет-сайт, где все желающие из любой точки мира смогут совершить экскурсии по виртуальной Тюмени, проводить там мероприятия и встречи.

Вход на презентацию свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте.

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# виртуальная реальность , Точка кипения

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