В Тюмени первой модельной библиотеке присвоили имя Михаила Пришвина

| Фото: vk.com/lib4tmn | Фото: vk.com/lib4tmn

Первая в Тюмени модельная библиотека № 4 получила имя писателя Михаила Пришвина 2 февраля. Посетители могут более подробно познакомиться с творчеством литератора. В библиотеке работает экспозиция "Михаил Пришвин: художник света", виртуальный интерактивный проект "Пришвинскими тропами".

"Он рассказывает о времени пребывания писателя на тюменской земле, знакомит со знаковыми личностями, сыгравшими немалую роль в становлении Михаила Пришвина как писателя, а также с историей знаковых для него мест и зданий старинной Тюмени. Также на электронной тач-панели можно увидеть обширный фонд аудио- и электронных книг Пришвина из фондов библиотеки", - говорят библиотекари.

Писателю было 16 лет, когда он приехал в Тюмень. Здесь он окончил шесть классов Александровского реального училища, успешно сдал экстерном экзамены за 7 класс и покинул Тюмень.

Тюменский период жизни Пришвин описал в автобиографическом романе "Кащеева цепь" (1928 г.). Прототипами героев стали реальные исторические лица: И. И. Игнатов (крупный сибирский пароходовладелец, дядя писателя), И. Я. Словцов (директор Александровского реального училища) и другие.

4 февраля 2023 года исполнится 150 лет со дня рождения Михаила Пришвина (1873–1954).