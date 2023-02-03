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Владимир Якушев: экономика Уральского федерального округа справились с вызовами 2022 года

Экономика, 15:41 03 февраля 2023

пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

Экономика Уральского федерального округа справились с вызовами 2022 года. Это отметил полномочный представитель президента России Владимир Якушев во время встречи с сенаторами и депутатами Государственной думы от субъектов УФО.

"Наша экономика не провалилась и никуда не упала, - подчеркнул он. - Есть определенные сигналы и на них нужно оперативно реагировать, принимать решения, которые позволят и в текущем году сохранить устойчивость ведущих отраслей производства".

На встрече, сообщает пресс-служба полпредства, обсуждались вопросы взаимодействия органов исполнительной и законодательной власти. Подробно рассмотрены параметры социально-экономического развития субъектов Уральского федерального округа в 2022 году.

Полпред подчеркнул, что в условиях санкционного воздействия, важно выстроить взаимодействие с региональными и муниципальными властями для оперативного выявления проблем и их решения на законодательном уровне.

"Задача региональных органов власти, депутатов разного уровня – обеспечить выполнение всех социальных обязательств, - сказал он. - Ни в коем случае не должно пострадать население. И важно сделать все возможное, чтобы развивался бизнес. Нужно максимально сократить все бюрократические препоны и барьеры. Это позволит обеспечивать стабильность социально-экономического развития регионов нашего федерального округа".

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# Владимир Якушев

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