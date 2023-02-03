Курьер-мошенник забрал у тюменских пенсионеров 300 тысяч рублей

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Телефонные мошенники обманули 84-летнего тюменца, пожилой мужчина передал злоумышленникам 100 тыс. рублей, сообщает УМВД по Тюменской области. Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.

Установлено, что задержанный выступал курьером у телефонных мошенников, работающих по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Пожилым людям сообщали, что их близкому человеку нужны деньги, чтобы прекратить уголовное преследование.

Деньги у обманутых пенсионеров забирал курьер. Адреса жертв ему через мессенджер сообщал анонимный работодатель. Получив наличные, он переводил средства на различные счета, оставляя себе 10 % от выручки.

Всего жители Тюмени отдали в руки злоумышленника свыше 300 тыс. рублей. Установлена причастность молодого человека к трем эпизодам. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.