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Голышмановский народный хор исполнил песню в поддержку участников СВО

Общество, 14:08 04 февраля 2023

Фото: Голышмановское телевидение и радио

Пятнадцать вокалисток из Голышмановского народного любительского хора "Россияночка" исполнил кавер на трек команды Тайпан и молодой исполнительницы MorozKA.

Вокалистки от лица матерей, бабушек и жен участников специальной военной операции через песню постарались выразить свою поддержку бойцам.

"Мы верим в наших ребят, верим в нашу страну. Очень переживаем за наших защитников, которые находятся на передовой. Мы очень хотим, чтобы каждый из них вернулся на малую родину живым и здоровым, - поделилась солистка хора "Россияночка" Лариса Кулаченко.

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