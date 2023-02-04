Голышмановский народный хор исполнил песню в поддержку участников СВО

Фото: Голышмановское телевидение и радио Фото: Голышмановское телевидение и радио

Пятнадцать вокалисток из Голышмановского народного любительского хора "Россияночка" исполнил кавер на трек команды Тайпан и молодой исполнительницы MorozKA.

Вокалистки от лица матерей, бабушек и жен участников специальной военной операции через песню постарались выразить свою поддержку бойцам.

"Мы верим в наших ребят, верим в нашу страну. Очень переживаем за наших защитников, которые находятся на передовой. Мы очень хотим, чтобы каждый из них вернулся на малую родину живым и здоровым, - поделилась солистка хора "Россияночка" Лариса Кулаченко.