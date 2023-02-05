Выпуск шоу о состязании "Поваров на колесах" в Тобольске показали на Первом канале

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпуск популярного трэвел-шоу "Повара на колесах", снятый в Тобольске, презентовали на Первом канале 5 февраля. Столичные шефы Антон Кочура и Роман Палкин угостили жителей города блюдами, приготовленными из купленной на местном рынке рыбы.

Шефы припарковали брендированный фудтрак у стен кремля. Роман Палкин предложил тоболякам попробовать блюдо "По-щучьему велению". Оно представляло из себя биточки из щуки, к которым добавлен луково-грибной бульон. Его коллега Антон Кочура покорил местных жителей блюдом "Судак-сибиряк". Он и вырвался в лидеры народного голосования, организованного после дегустации.

"Я увидел на рынке большого судака, прекрасные маринованные белые грузди. Взял свежие огурцы, подмариновал их. В картофель добавил пряное масло", – рассказал Антон Кочура. Также желающие могли угоститься напитком из брусники.

Тоболяки высоко оценили мастерство шеф-поваров. Одна из горожанок отметила необычный вкус биточков из щуки. "Такое чувство как будто ты ешь не рыбу, а мясо", – сказала она.

Отметим, перед тем, как удивлять тоболяков блюдами с сибирским колоритом, гости из столицы прошлись по городу, оценили архитектуру, прогулялись по покрытому льдом Иртышу, посмотрели на кремль и другие достопримечательности с высоты птичьего полета.

Отдельной частью программы стал визит поваров в заведения Тобольска. Бренд-шеф туристической отрасли Тюменской области, кафе "Поварня" Тобольска Давид Хачатрян угостил гостей щучьими котлетами, пельменями в бульоне, зваром из крапивы и клюквы, фирменной ромовой бабой, приготовленной по рецепту XVIII века. Также повара попробовали блюда в ресторане "Дворцовая", на кухне которого впоследствии шефы и сделали блюда из местных продуктов.

Москвичи остались под впечатлением от города, заверили, что обязательно вернутся сюда летом.

"Мы всем пообещали вернуться летом. Но даже зимой в этом сказочном городе очень классно", – заключил Роман Палкин.

Напомним, ранее на Первом канале выходил выпуск про Тюмень. Тогда эти же повара представляли бифштекс из оленины и блюдо из стерляди с икорным соусом. Съемки проходили в декабре 2022 года.

Инна Пахомова