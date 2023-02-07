Лучшие водители силовых структур покажут мастерство на Туре 23 февраля
Лучшие водители полиции, МЧС, ФСИН, Росрыболовства и Тюменской таможни выступят на #СпецоперацииЛед на Туре 23 февраля 2023 года, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Гости увидят заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду с лучшими гонщиками Урала. Среди них "волгари" - Юрий Ващенко и Константин Терлеев, представители переднеприводных классов автогонок Антон Панафидин и Константин Лавров.
Реконструкторы военно-исторических сражений покажут для тюменцев один из фрагментов битвы за Ленинград. В Тюмень приедут специалисты из разных регионов России.
На обоих берегах набережной пройдут выставки военной техники ТВВИКУ, выставки оружия, мастер-классы по сборке и разборке оружия, в которых смогут принять участие будущие защитники Отечества.
Для тюменцев будут работать на обоих берегах набережной в районе моста Влюбленных полевые кухни с гречневой кашей и чаем.