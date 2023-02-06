Тюменский урагус участвует в фотоконкурсе "Самая красивая страна"

"В лучах утреннего солнца" | Фото: vk.com/rgoclub, автор Владилен Зубарев "В лучах утреннего солнца" | Фото: vk.com/rgoclub, автор Владилен Зубарев

Урагус, снятый Владиленом Зубаревым в Тюменской области, стал участником фотоконкурса "Самая красивая страна" Российского географического общества. Имя птице дал знаменитый исследователь Пьер Симон Паллас, с латинского Uragus означает двигающий хвостом.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" орнитолог, младший научный сотрудник института биологии ТюмГУ Полина Показаньева, у данной птицы есть второе название - длиннохвостый снегирь.

"Это типичный сибирский вид пернатых. Обитает на юге Тюменской области и никуда от нас не улетает. Зимой перемещается мелкими кочëвками в поисках корма", - говорит Полина.

Любителям птиц можно его встретить в укромных, не шумных местах - пойма и берега реки Туры, ивовые заросли.

Орнитологи отмечают, что урагуса можно легко узнать по его экзотическому окрасу. Но так выглядит только самец, самки же — серые с редкими вкраплениями других цветов.

Добавим, стать участником фотоконкурса "Самая красивая страна" можно до 16 апреля. Один участник может прислать до 25 снимков. Финалистов определят до 14 мая. Подробней по ссылке.

Анжела Лебедева