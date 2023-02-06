  • 6 февраля 20236.02.2023понедельник
  • В Тюмени -12..-14 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменский урагус участвует в фотоконкурсе "Самая красивая страна"

Общество, 19:11 06 февраля 2023

vk.com/rgoclub, автор Владилен Зубарев "В лучах утреннего солнца" | Фото: vk.com/rgoclub, автор Владилен Зубарев

Урагус, снятый Владиленом Зубаревым в Тюменской области, стал участником фотоконкурса "Самая красивая страна" Российского географического общества. Имя птице дал знаменитый исследователь Пьер Симон Паллас, с латинского Uragus означает двигающий хвостом.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" орнитолог, младший научный сотрудник института биологии ТюмГУ Полина Показаньева, у данной птицы есть второе название - длиннохвостый снегирь.

"Это типичный сибирский вид пернатых. Обитает на юге Тюменской области и никуда от нас не улетает. Зимой перемещается мелкими кочëвками в поисках корма", - говорит Полина.

Любителям птиц можно его встретить в укромных, не шумных местах - пойма и берега реки Туры, ивовые заросли.

Орнитологи отмечают, что урагуса можно легко узнать по его экзотическому окрасу. Но так выглядит только самец, самки же — серые с редкими вкраплениями других цветов.

Добавим, стать участником фотоконкурса "Самая красивая страна" можно до 16 апреля. Один участник может прислать до 25 снимков. Финалистов определят до 14 мая. Подробней по ссылке.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# орнитолог , птицы , Российское географическое общество , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:44 06.02.2023Новые выделенные полосы для автобусов появятся в Тюмени
19:11 06.02.2023Тюменский урагус участвует в фотоконкурсе "Самая красивая страна"
18:45 06.02.2023 Тюменцы отправили 20 тонн с посылками для бойцов в Краснодон
18:21 06.02.2023Тюменская область участвует в проекте "Стажировки для защитников детства ЛДНР: дорога домой"