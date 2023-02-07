Более 700 тюменских школьников узнали о Менделееве и Муравленко в мобильной 3D-лаборатории

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Более 700 учеников совершили виртуальные прогулки по городу с "Тюменской славой". Мобильная 3D-лаборатория провела первые выездные занятия в школах города, сообщает Тюменская областная научная библиотека.

Первооткрывателями лаборатории стали ученики тюменской гимназии № 49: для них прошли занятия по военной, нефтяной и научной славам. Центральной фигурой рассказов о науке мы сделали Дмитрия Менделеева. Для школьников Менделеев, прежде всего, – первооткрыватель периодического закона химических элементов.

На интерактиве дети узнали о том, какое отношение имеет Менделеев к первому ледоколу, за что ученого наградила французская Академия аэростатической метеорологии.

"Я посмотрел экскурсию от лица Муравленко, известного геолога, нефтяника. Если честно, было очень здорово, особенно то, что выступает перед тобой живой человек, пусть даже и в формате видео, что он показывает важные места Тюмени и рассказывает о них. Мне очень понравилось", - говорит гимназист Евгений Палкин.

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В школе № 43 сотрудники мобильной 3D-лаборатории провели уроки по "Нефтяной славе". На интерактивной лекции ребята узнали об истории нефтедобычи в Тюменской области, увидели колбы с "черным золотом" с разных месторождений, сами нашли ответы на вопросы лекторов. Все желающие посмотрели виртуальную экскурсию в VR-очках, проведенную от лица Виктора Муравленко. Именно во дворе 43-й школы 15 июня 2012 года поставили памятный знак в честь этого известного геолога.

Третий интерактив – "Военная слава" – включает мини-квест "О войне" со станциями "Оружие Победы", "Письмо солдату", "Разведшкола", рассказывает учащимся о трудовых буднях тюменских школьников, в тылу помогавшим родине во время Великой Отечественной войны. Виртуальную экскурсию по Тюмени проводит безымянный солдат.

Занятия "Тюменской славы" будут проходить до 15 июня. Записаться можно у руководителя проекта Марии Белоус по телефону: 89132411381.

Напомним, проект реализуется на средства гранта губернатора Тюменской области.