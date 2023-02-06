В Абатском районе браконьеры убили беременную лосиху

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Двух эмбрионов обнаружил охотинспектор на месте разделки туши самки лося браконьерами в Абатском районе. Среди жутких находок также шкура, голова и конечности животного. Незаконную добычу выявили 4 февраля в лесу на 47-м километре дороги Абатское – Майский.

По информации областного Госохотдепартамента за прошедшую неделю было зафиксировано два факта незаконной охоты. Второй случай выявлен в Нижнетавдинском районе производственным охотничьим инспектором ООО "Универсал-электро". Жертвой браконьеров также стал лось.

В первом случае возбуждено уголовное дело, во втором – проводится доследственная проверка, уточнили в региональном ведомстве.