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В Тюмени обвиняемый в смерти пяти человек от употребления метилового спирта получил пять лет колонии 

Происшествия, 18:33 06 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

54-летний мужчина признан виновным в смерти пяти человек, употребивших водку, которую он реализовал. Суд назначил подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что подсудимый в ноябре 2021 года приобрел у своего знакомого не менее 15 коробок алкогольной спиртосодержащей продукции "Родники Сибири" и "Царская охота Платиновая" (метиловый спирт), представляющей опасность для жизни и здоровья потребителей.

Данную продукцию реализовал знакомому с целью дальнейшей продажи. В результате употребления контрафактной алкогольной продукции, приобретенной в продуктовом магазине, наступила смерть пяти человек.

По ч. 3 ст. 238 УК РФ подсудимому вынесен приговор - пять лет колонии общего режима.

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# алкоголь , СУ СК РФ по Тюменской области , суд

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