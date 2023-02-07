Выставка о молодых ученых откроется в Тюменском индустриальном университете

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

О 20 российских исследователях расскажет выставка "Молодые ученые – будущее России", открытие которой состоится в Тюменском индустриальном университете на ул. Луначарского в Тюмени 8 февраля в 13 часов, сообщает пресс-служба Тюменского индустриального университета.

В числе 20 молодых исследователей значатся и ученые ТИУ: инженер Центра перспективных исследований и инновационных разработок Лев Максимов и специалист кафедры геологии месторождений нефти и газа Марсель Кадыров.

Лев Максимов разработал технико-экономическую систему полезной утилизации отходов городских водоканалов, отвечающую целям устойчивого развития ООН и принципам ESG. Марсель Кадыров занимается разработкой отечественных активных основ к ингибиторам коррозии, а также созданием химических решений под особенные геолого-промысловые условия нефтегазодобывающих предприятий с целью увеличения нефтедобычи. Именно они перережут символичную красную ленточку.

Гостей ждет экскурсия, где гости познакомятся с достижениями молодых ученых. Отметим, выставка откроется в День российской науки в рамках десятилетия науки и технологий.