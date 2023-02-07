Тюменский школьник стал победителем международного конкурса по математике

| Фото: vk.com/fmschool72 | Фото: vk.com/fmschool72

Сергей Шестаков из тюменской физико-математической школы вошел в десятку победителей IX Международного конкурса по математике "Я Решаю!" среди 9-10 классов. Заключительный тур прошел 29 января в онлайн-формате, в котором приняли участие 33 старшеклассника из 14 регионов страны, сообщает пресс-служба холдинга GS Group.

"Участие в "Я Решаю!" — это возможность для старшеклассников не только проявить себя, но и представить свое образовательное учреждение и регион на федеральном уровне. Ежегодно в конкурсе участвуют несколько тысяч школьников из самых разных, зачастую очень отдаленных от столицы небольших населенных пунктов нашей страны. Старания и успехи ребят не перестают нас радовать", — рассказал глава холдинга GS Group Андрей Ткаченко.

Участники в течение трех часов решали восемь авторских задач, каждая из которых имела свой коэффициент сложности. У лучших из числа учеников 9-10 классов есть возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге. Также победители получат электронную технику.

Добавим, девятый сезон конкурса стартовал в сентябре 2022 года. Математические способности проверили школьники из 72 регионов нашей страны, а также из 16 государств Евразии: Армении, Белоруссии, Германии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Нидерландов, Польши, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии, Швейцарии. Поучаствовали в конкурсе и школьники США и Мексики.