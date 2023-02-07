В Тобольске будут обучать специалистов по цифровой электроэнергетике

| Фото: СИБУР | Фото: СИБУР

В центре инженерно-технической экспертизы "Сибуринтех" в Тобольске будут готовить специалистов по обслуживанию цифровых электроподстанций. Учебная программа, сообщает пресс-служба компании, разработана сотрудниками центра, совместно со специалистами "ЗапСибНефтехима" и в партнерстве с учеными Московского энергетического института.

Цифровые решения в эксплуатации электросетевых и промышленных предприятий – один из трендов в современной энергетике. В 2021 году на "ЗапСибНефтехиме" в тестовом режиме запущен проект опытного полигона "Цифровая подстанция". Весь технологический процесс: от управления до мониторинга на ней осуществляется в цифровом виде.

Для создания и эксплуатации цифровых подстанций, по словам менеджера по энергообеспечению "ЗапСибНефтехима" Ивана Лештаева, требуется обучение персонала дополнительным знаниям и навыкам в области релейной защиты и автоматизации.

"Если раньше нам приходилось обучать персонал за периметром компании: у поставщиков оборудования или в других образовательных центрах, то теперь это можно будет делать в "Сибуринтехе", – объяснил он. – Здесь есть вся необходимая инфраструктура: класс с моделью-тренажером подстанции уровня напряжений 110/10 кВ. В качестве тренеров первыми выступят шесть сотрудников "ЗапСибНефтехима", которые задействованы в проекте цифровой подстанции".

| Фото: СИБУР | Фото: СИБУР

Курс "Цифровая подстанция", который разработан в партнерстве с Московским энергетическим институтом, состоит из пяти модулей. Их можно собирать как конструктор в рамках обучающей программы, исходя из потребностей аудитории: от руководителей предприятия до сотрудников, которые непосредственно осуществляют эксплуатацию и техническое обслуживание электрооборудования.

"Учебные модули обучающей программы "Цифровая подстанция" подготовлены с учетом особенностей нефтехимического производства. Кроме того, они скомпонованы так, чтобы наилучшим образом отвечать запросам группы слушателей, проходящих обучение. В целом программа нацелена на то, чтобы специалист, работающий в "умной энергетике" имел знания и умения, как в области электротехники, так и информационных технологий", – пояснила ведущий инженер центра научных исследований Московского энергетического института Наталья Лебедева.

В обучающую программу включена теоретическая и практическая подготовка, а также посещение опытного полигона – действующей подстанции 110 кВ ЗапСиб-2. Кроме того, в ходе обучения будет передаваться опыт по созданию цифровых подстанций от разработки технического задания до ввода объекта в эксплуатацию. Ожидается, что обучаться по программе "Цифровая подстанция" на базе "Сибуринтеха" в дальнейшем смогут не только сотрудники СИБУРа, но и заинтересованные специалисты из других российских компаний.