Тюменский технопарк к 2030 году станет фабрикой проектов, меняющих российскую экономику

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горизонт планирования работы Тюменского технопарка не ограничивается одним годом. Он разбит по четырем фокусам: 2024, 2030, 2050 и 2100 годы. До 2024 года продолжится деятельность по позиционированию технопарка как пространства для людей, идей и проектов. К 2030 году он станет фабрикой проектов по системному выпуску на рынок проектов и продуктов, меняющих российскую экономику.

Об этом директор Тюменского технопарка Антон Ермолаев рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" во время брифинга на площадке учреждения 7 февраля.

"Планируем к 2050 году переход в сторону корпорации развития, направленный на диверсификацию экономики. К 2100 году делаем ставку стать корпорацией развития, определяющей технологический уклад во всем мире", - говорит он.

У Тюменского технопарка 75 резидентов, из них 25 % - компании ТЭК, 50 % - IT-компании. Последние, кстати, пользуются льготой по аренде помещений.

По итогам 2022 года с помощью специалистов технопарка резиденты успешно реализовали 12 проектов по повышению операционной деятельности бизнеса и компаний. Столько же – по увеличению эффективности действующих предприятий и заводов. Привлечено 30 инновационных компаний. Сейчас идет выстраивание совместных бизнес-планов.

Резиденты Тюменского технопарка в течение 2022 года сумели привлечь 450 млн рублей к развитию компаний, в том числе от Фонда "Сколково", Фонда содействия инновациям, Российской ассоциации венчурных инвесторов, Сообщества прямых инвестиций и других.

"Основное преимущество технопарка - локализация всех инструментов развития в одной точке. Сегодня под крышей технопарка работают МСП-банк, фонд микрофинансирования, инвестагентство Тюменской области, центр "Мой бизнес", представительство Сколково, Фонда содействия инновациям. К нам могут обращаться все – от школьников, студентов до опытных игроков бизнеса. Технопарк открыт для всех, у кого есть инновационная идея. Сотрудники окажут помощь на всех этапах ее реализации", - заверил Антон Ермолаев.

Сотрудников технопарка приглашают на предприятия, которые хотят повысить производительность труда. В 2022 году они работали на трех заводах за пределами Тюменской области. В этом году их ждут в Москве и Московской области.

В Тюменском технопарке продолжается прием заявок от предприятий, компаний региона по участию в грантовом конкурсе программы "Коммерциализация" Фонда содействия инновациям. Прием заявок завершится 27 февраля.

"Финансирование составляет до 30 миллионов рублей на проект. При наличии софинансирования до 20-30 процентов от суммы гранта", - говорит директор технопарка.

Ежегодно тюменские компании привлекают гранты, успешно развиваются и расширяют бизнес. Пример тому - тюменская компания "Альянс +", которая вложила 25 млн рублей поддержки в новые разработки.

Всего в Тюменской области зарегистрировано 7 тыс. инновационных предприятий. В 2023 году на их поддержку из регионального бюджета направят более 30 млн рублей.

Анжела Лебедева