Народный фронт доставит из Тюмени в ЛДНР почти 9,5 тонн гуманитарной помощи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 9,5 тонн гуманитарной помощи отправили представители тюменского отделения Народного фронта для бойцов СВО и мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик 8 февраля. В коробках – высокотехнологичное оборудование, запчасти, продукты, одежда, медикаменты и многое другое.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" глава регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко, это уже четвертая отправка в рамках проекта "Народный фронт. Всё для победы!". В этот раз две машины развезут груз по 10 тюменским подразделениям и двум госпиталям.

"Немного поменялся набор с прошлого раза. Теперь у бойцов есть потребность в высокотехнологичных устройствах, в частности, телевизионных прицелах, планшетах, компьютерах. По-прежнему нужны квадрокоптеры. Более того мы начали сейчас их прошивать в Тюмени и делаем это не только для наших, но и бойцов из других регионов. Нужны также запасные части для легкового транспорта. У нас практически вся разобранная машина поедет в грузовике", – пояснил он.

Гуманитарный груз удалось собрать благодаря студентам, трудовым коллективам, индивидуальным предпринимателям, пенсионерам. Всем тюменцам, которые приняли активное участие в сборе и формировании груза, представители Народного фронта вручили благодарственные письма.

"Побудило помочь то, что я посмотрел, как ребята в окопах находятся, а рядом сырость, снег, слякоть. И я решил, что нужно как-то утеплить их, защитить. Поэтому принес в декабре газовые горелки, теплые носки. Обязательно буду помогать еще", - сказал индивидуальный предприниматель Павел Русанов.

"Студенты, преподаватели колледжа с радостью откликнулись на проект, проявили активную позицию. Мы собрали медикаменты, перевязочный материал, шприцы, одноразовые салфетки, перекись, зеленку и другие изделия медицинского назначения. Также в преддверии 23 февраля ребята купили бойцам небольшие сладкие подарки", - поделилась заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам Тюменского медицинского колледжа Анастасия Кирюхина.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кроме этого, Роман Чуйко отметил, что дети и родители не прекращают писать письма и рисовать рисунки солдатам.

"В эту отправку у нас много рисунков, которые очень красочные, особенно понравился мост Влюбленных. И еще отдельно хочу отметить, что председатель тюменского отделения Всероссийского общества инвалидов проявил инициативу и сделал жетон солдату. Это можно сравнить с такой акцией, когда бойцу дают памятную монетку, чтобы мужчины брали обязательство вернуться домой и отдали долг", - сказал глава регионального исполкома ОНФ.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сопровождать груз будут три человека - члены регионального штаба Народного фронта.

"Маршрут у нас построен прямо на передовую. Если ничего не поменяется, то мы на границе с Белгородской области встречаемся с другими грузовыми машинами и заходим все вместе конвоем", - резюмировал Роман Чуйко.

Виктория Макарова