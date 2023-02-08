Первые 160 школьников подали заявки на участие в проекте "Амбассадоры Пушкинской карты"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

160 заявок поступило от подростков и молодежи для участия в проекте "Амбассадоры Пушкинской карты" в Тюменской области за две недели со старта. Кураторы проводят встречи с тюменскими школьниками, информируют их о преимуществах представителей бренда.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в Тюменском концертно-театральном объединении, более 100 детей пришли на встречу в школе № 92 и гимназии № 16 Тюмени.

"У многих школьников уже есть Пушкинская карта и они активно ей пользуются. Ребята делились своими идеями по формированию культурного сообщества. В гимназии №16 предложили создать топ-5 мероприятий, рекомендованных амбассадорами", - говорят организаторы.

| Фото: ТКТО | Фото: ТКТО

Сформировать творческий инициативный актив среди владельцев Пушкинских карт для продвижения продукта – основная цель амбассадоров. По итогам отбора в Тюменской области будет всего 50 представителей бренда.

"Учреждения ежемесячно будут составлять топ-20 мероприятий, которые можно посетить амбассадору бесплатно, не трогая деньги на своей Пушкинской карте. Они получат брендированную продукцию от ТКТО. Для них это будет новый опыт и знания в области организации проектов в сфере культуры", - уверены организаторы.

Напоминаем, амбассадорами могут стать молодые люди от 14 до 22 лет. Отправить анкеты для участия в проекте можно до 28 февраля.

Анжела Лебедева