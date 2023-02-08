Пенсионерка из Тюмени смогла вернуть дачу, подаренную мошеннице

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вернуть дачу, подаренную мошеннице, смогла через суд пожилая жительница Тюмени. Договор дарения на участок в садовом товариществе "Надежда-3" она подписала год назад в пользу малознакомой женщины, которая обманула собственницу и оказывала на нее давление, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ходе разбирательств выяснилось, что на момент подписания документов пожилая женщина не осознавала и не руководила своими действиями. Прокуратура Центрального округа Тюмени вышла в суд с исковым заявлением о признании сделки недействительной. Заявленные требования были удовлетворены.

Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой округа на контроль. Также по данному факту организована процессуальная проверка.