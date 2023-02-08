  • 8 февраля 20238.02.2023среда
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пенсионерка из Тюмени смогла вернуть дачу, подаренную мошеннице

Происшествия, 16:07 08 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вернуть дачу, подаренную мошеннице, смогла через суд пожилая жительница Тюмени. Договор дарения на участок в садовом товариществе "Надежда-3" она подписала год назад в пользу малознакомой женщины, которая обманула собственницу и оказывала на нее давление, сообщает прокуратура Тюменской области.

В ходе разбирательств выяснилось, что на момент подписания документов пожилая женщина не осознавала и не руководила своими действиями. Прокуратура Центрального округа Тюмени вышла в суд с исковым заявлением о признании сделки недействительной. Заявленные требования были удовлетворены.

Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой округа на контроль. Также по данному факту организована процессуальная проверка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дача , мошенничество , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:02 08.02.2023В Тюменской области у мужчины конфисковали автомобиль за пьяное вождение
16:07 08.02.2023Пенсионерка из Тюмени смогла вернуть дачу, подаренную мошеннице
15:34 08.02.2023Причины гибели супругов из Омутинского района выясняют следователи СК РФ
14:49 08.02.2023В Тюменской области отца четверых детей ждет уголовная ответственность за пьяное вождение