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Молодым предпринимателям Тюменской области помогут с продвижением на маркетплейсах

Экономика, 15:45 08 февраля 2023

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Молодым предпринимателям Тюменской области помогут с продажей продукции через маркетплейсы. Об этом руководитель центра "Мой бизнес" Ильяна Багишева сказала молодым тюменским предпринимателям, которые получили гранты на реализацию бизнес-идей в 2022 году.

"Сегодня мы видим активный интерес тюменских предпринимателей и самозанятых к сегменту интернет-торговли. В центре "Мой бизнес" с 2021 года оказываются услуги по выходу на маркеплейсы, останавливаться на этом мы не планируем. Более того, в текущем году мы расширяем региональную поддержку в этом направлении", - говорит Ильяна Багишева.

Молодые люди поделились ходом реализации своих бизнес-проектов. Никита Скрябин и Егор Агафонов для дальнейшего развития планируют приобретение нового оборудования. Полина Романченко готовится к открытию магазина брендовой одежды и задумывается об открытии ателье по ремонту и индивидуальному пошиву.

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Игорь Батуев с новым оборудованием, приобретенным на денежные средства гранта, выходит на оптовые заказы сувенирной продукции. Дауржан Жанакулов увеличивает в городе количество установленных водоматов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Представители центра "Мой бизнес" по итогам встречи поддержали предложение Игоря Батуева об организации обучения по реализации успешных рекламных компаний во ВКонтакте.

Консультации по мерам поддержки для начинающих и действующих предпринимателей по телефону +7 3452 534 000 доб. 1093.

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# инвестиционное агентство , маркетплейс , предпринимательство

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