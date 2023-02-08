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СИБУР успешно прошел международную сертификацию сокращения выбросов парниковых газов

Экономика, 16:01 08 февраля 2023

СИБУР

СИБУР успешно прошел международную верификацию климатического проекта, реализованного на крупнейшем нефтехимическом предприятии России "ЗапСибНефтехим". Часть сертифицированных сокращений выбросов уже забронирована покупателем.

Климатический проект, сообщает пресс-служба компании, предусматривает утилизацию побочных продуктов производственного цикла "ЗапСибНефтехима" с последующим использованием на ТЭЦ для выработки электрической и тепловой энергии. Остатки сырья, которые невозможно вернуть в основной производственный цикл, не утилизируются через факельные установки, а подаются в энергетические котлы ТЭЦ вместо основного топлива, что позволяет существенно сократить выбросы парниковых газов. Для реализации проекта на предприятии СИБУРа были построены коммуникации и узел смешения газов, необходимый для приготовления топливной смеси.

Любой инвестиционный или производственный проект "ЗапСибНефтехима", по словам генерального директора Максима Рогова, рассматривается через призму экологичности и применения наилучших доступных технологий.

"Так было и с масштабной программой модернизации нашего производства электротеплопарогенерации (ЭТПГ), в которую вовлечены многие специалисты компании, - отметил он. - Реализованный в ходе нее проект по оптимизации схемы топливообеспечения ТЭЦ позволил направить в энергетические котлы избытки углеводородного сырья с производства "Пиролиз", которые ранее утилизировались через факельные установки. Это дало нам умный результат в виде экономии использования природного газа для выработки тепловой и электрической энергии на станции со снижением выбросов парниковых газов".

Это первый в России проект сокращения выбросов парниковых газов, получивший подтверждение международного органа о соответствии стандарту ISO 14064-2:2019 и требованиям по количественному определению, мониторингу и составлению отчетной документации.

Декарбонизация, как отметил председатель правления, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов, является одним их важнейших направлений стратегии СИБУРа в области устойчивого развития, где зафиксированы конкретные цели по снижению выбросов парниковых газов и обеспечению углеродной нейтральности как минимум одного предприятия до 2025 года.

"Мы рассчитываем, что опыт реализации климатического проекта в Тобольске станет дополнительным стимулом работы в этом направлении для наших предприятий, а также весомым вкладом в укрепление позиций СИБУРа как одного из лидеров климатической повестки в России", - подчеркнул он.

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# ЗапСибНефтехим , сертификация

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