  • 9 февраля 20239.02.2023четверг
  • В Тюмени -6..-8 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сотрудники ДПС и МЧС сразятся в автобатле в преддверии #СпецоперацииЛед в Тюмени

Общество, 13:43 09 февраля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автобатл #МЫВМЕСТЕ между сотрудниками ДПС и МЧС пройдет в рамках отборочных соревнований к #СпецоперацииЛед на ледовом автодроме на оз. Алебашевском в Тюмени 10 февраля. Начало — в 11 часов, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"На гоночной ледовой трассе будут состязаться лучшие водители служебных автомобилей полка ДПС ГИБДД и ГУ МЧС России по Тюменской области. Из четырех команд в классе "передний привод" для участия в #СпецоперацииЛед, которая состоится 23 февраля на льду реки Туры у моста Влюбленных, выберут две команды – по одной из каждого ведомства", — рассказали в ГИБДД.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Для подготовки к #СпецоперацииЛед приглашены команды-новички, ранее не участвующие в состязаниях на служебных автомобилях, из Росрыболовства и Тюменской таможни. Автоспортсмены проведут для них мастер-классы по исполнению сложных маневров "полицейский разворот" на 360 и 180 градусов на льду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автомобили , ГИБДД Тюменской области , ГУ МЧС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:50 09.02.2023Тюменским преподавателям присудили национальную премию "Выбор вузов России"
14:38 09.02.2023Тюменская победительница "Универвидения-2022" выпустила новую песню
14:27 09.02.2023Дополнительные поезда Тюмень - Оренбург запустят в февральские праздники
14:16 09.02.2023На 67 избирательных участках Тюменской области установят информационные материалы, выполненные крупным шрифтом