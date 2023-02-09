Сотрудники ДПС и МЧС сразятся в автобатле в преддверии #СпецоперацииЛед в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Автобатл #МЫВМЕСТЕ между сотрудниками ДПС и МЧС пройдет в рамках отборочных соревнований к #СпецоперацииЛед на ледовом автодроме на оз. Алебашевском в Тюмени 10 февраля. Начало — в 11 часов, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"На гоночной ледовой трассе будут состязаться лучшие водители служебных автомобилей полка ДПС ГИБДД и ГУ МЧС России по Тюменской области. Из четырех команд в классе "передний привод" для участия в #СпецоперацииЛед, которая состоится 23 февраля на льду реки Туры у моста Влюбленных, выберут две команды – по одной из каждого ведомства", — рассказали в ГИБДД.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Для подготовки к #СпецоперацииЛед приглашены команды-новички, ранее не участвующие в состязаниях на служебных автомобилях, из Росрыболовства и Тюменской таможни. Автоспортсмены проведут для них мастер-классы по исполнению сложных маневров "полицейский разворот" на 360 и 180 градусов на льду.