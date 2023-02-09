Эксперт объяснил, как на подростков влияет интернет-зависимость и что с этим делать

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подростки наиболее уязвимы для формирования интернет-аддикции. "Заболеть" ею можно очень быстро, потому что сюда входят такие риски, как игровая зависимость, избыточное использование Интернета и алгоритмы удержания внимания.

По словам эксперта в области цифровой трансформации компании Mindsmith Руслана Юсуфова, чтобы удержать подростка в сети, рекомендательный алгоритм предлагает интересный ему контент, который через какое-то время становится неприемлемым и травматичным, но захватывает внимание ребенка, не отпускает его.

Игровая зависимость иногда заставляет неокрепшую детскую психику перестать воспринимать окружающий мир как реальный, полностью заменив его событиями виртуальной вселенной.

Руслан Юсуфов назвал инструменты для защиты детей от интернет-зависимости. Он предложил использовать для этого детские социальные сети, специальные защитные приложения и интернет-фильтры, а также родительский контроль. Никто не отменял и живое общение с ребенком – нужно объяснять, говорить и рассуждать, к каким последствиям может привести то или иное действие.

Кроме того, эксперт рекомендовал родителям идти в ногу со временем, уметь ориентироваться в цифровой среде, ведь зачастую дети шагают далеко впереди, а родители на этой тропе чувствуют себя настоящими динозаврами. Посоветовал выстраивать доверительные отношения с собственным чадом, чтобы со своей проблемой ребенок шел к родителям, а не пытался свести счеты с жизнью.

Также он предложил установить приложение Prev Bot. Оно поможет определить опасные для детей сообщества и авторов. Или российский сервис Kaspersky Safe Kids. Он ограничит доступ к нежелательному контенту. Предложил и один из простых вариантов – установить время, которое ребенок сможет проводить в интернете, предварительно обговорив с ним.

Кроме того, Юсуфов рекомендовал родителям ознакомиться с российской библиотекой фильтров, которая постоянно обновляется.

Вебинары о киберрисках в детской среде и технологиях их защиты, организованные компанией "Ростелеком" при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде, Руслан Юсуфов завершил новостью, что совсем скоро желающие смогут подробно узнать о том, как защитить своих детей от киберугроз.

В середине февраля компаниия Mindsmith анонсирует онлайн-курс, разработанный совместно со специалистами "Ростелекома". Обучающая программа почти закончена и создана, в первую очередь, для родителей.

Эксперт резюмировал, что обеспечивать детскую кибербезопасность нужно централизованно, на государственном уровне, посредством взаимодействия всех заинтересованных сторон.

Инна Кондрашкина