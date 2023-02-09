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Дополнительные поезда Тюмень - Оренбург запустят в февральские праздники

Общество, 14:27 09 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные поезда дальнего следования назначены на Свердловской железной дороге на выходные дни, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Среди них — поезд № 221/222 сообщением Тюмень - Оренбург, отмечает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Отправление из Тюмени - 22 февраля в 8 часов 32 минуты, прибытие в Оренбург - 23 февраля в 13 часов 10 минут. Обратно из Оренбурга поезд отправится 26 февраля в 17 часов 15 минут и прибудет в Тюмень 27 февраля в 21 час 5 минут.

Всего в период февральских праздников РЖД назначает свыше 200 дополнительных поездов дальнего следования. Они будут курсировать на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, а также на ряде популярных межрегиональных маршрутов.

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# праздники , РЖД

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