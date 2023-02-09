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Более 23 тысяч тюменских подростков могут найти работу в 2023 году

Общество, 16:41 09 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 23 тысяч подростков, проживающих в Тюменской области, смогут трудоустроиться в 2023 году. Поискать подходящие вакансии можно на портале "Работа в России" либо обратиться за консультацией в центр занятости.

Работодатели ежегодно создают около 19 тыс. рабочих мест для школьников в организациях образования, культуры, спорта, при администрациях. Устроиться несовершеннолетние могут и на предприятия внебюджетного сектора экономики.

"По закону организации Тюменской области со штатом более 150 человек обязаны трудоустраивать несовершеннолетних. Если условия на предприятии опасны, организация может арендовать рабочие места", — отмечают в департаменте труда и занятости населения.

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# подростки , трудоустройство

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