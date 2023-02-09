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Отбор наставников для детей-сирот стартовал в Тюмени

Общество, 16:19 09 февраля 2023

К реализации проекта "Наставничество" для детей-сирот, проживающих в филиале "Борки" регионального центра "Семья", приступила общественная организация "Молодой лидер".

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и содействии департамента соцразвития Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В рамках проекта будет отобрано 30 наставников для 30 подростков. Для девочек будут проводиться занятия "Очарование женственности", для мальчиков - "Мужской клуб", в театральной мастерской "ТеМа" дети будут учиться выражать свои эмоции.

Кроме того, выпускники 9 и 11 классов пройдут обучение рабочим профессиям у партнеров организации. Ребятам предложат следующие направления: администратор салона красоты, официант, горничная. После учебы старшеклассников ждут стажировки с возможностями трудоустройства.

Традиционно детей ожидают ежемесячные конкурсы, мероприятия с наставниками.

Сейчас идет набор наставников. Заявки принимаются в течение всего февраля по ссылке.

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# дети-сироты , наставничество

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