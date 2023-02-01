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Тобольские ученые издадут научный сборник по сибирской тюркологии

Общество, 15:16 12 февраля 2023

пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН | Фото: пресс-служба Тобольской комплексной научной станции УрО РАН

Седьмой выпуск тематического сборника научных трудов по сибирской тюркологии "Сибирский сборник" презентовали в Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Росийской академии наук. Он посвящен 90-летию со дня рождения известного археолога, д.и.н., профессора Владислава Могильникова и будет издан уже в ближайшее время.

По словам главного редактора сборника, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника группы этноархеологических исследований Зайтуны Тычинских, стало доброй традицией посвящать эти сборники юбилейным датам видных исследователей-сибиреведов, внесших значительный вклад в изучение тюркского населения Сибири.

"Следующий восьмой выпуск "Сибирского сборника" ученые посвятят 190-летию со дня рождения тобольского художника, археолога, этнографа, писателя Михаила Знаменского", - сообщили в пресс-службе Тобольской комплексной научной станции УрО РАН.

Зайтуна Тычинских также представила аналитический обзор предыдущих выпусков "Сибирского сборника", отметив, что в их формировании участвуют известные российские и зарубежные исследователи из ведущих научных центров .

Любовь Голышева

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