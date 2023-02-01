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Иностранца с мефедроном задержала полиция на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

Происшествия, 13:54 10 февраля 2023

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Иностранца, подозреваемого в распространении наркотиков, задержали инспекторы ДПС на автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Автомобиль Chevrolet Cobalt полицейские остановили ночью на 13 км трассы. Документы у водителя были в порядке, но инспекторы заметили, как он выбросил что-то из кармана куртки на обочину дороги.

В присутствии понятых инспекторы обнаружили два свертка с мефедроном общей массой более 57 гр. Выяснилось, что молодой человек занимался распространением наркотиков через систему тайников.

Возбуждено уголовное дело. Ранее не судимому гражданину одной из бывших советских республик грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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# наркотики , уголовное дело , УМВД России по Тюменской области

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