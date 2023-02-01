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340 тысяч кубометров снега убрали с улиц частного сектора в Тюмени

Общество, 17:36 10 февраля 2023

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

340 тыс. 326 кубометров снега вывезено с улиц частного сектора Калининского округа Тюмени, сообщает городская администрация. При уборке подрядные организации сталкиваются с тем, что жители выносят снег со своих дворов на проезжую часть и обочины.

Такие сугробы ограничивают видимость, сужают проезжую часть и могут привести к созданию аварийной ситуации на дороге. Еще они опасны тем, что могут спровоцировать подтопление соседних участков.

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# уборка снега

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