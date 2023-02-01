Тюменские ученые-медики разработали методику анализа дезсредств с помощью сенсоров

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Собственную методику анализа дезинфицирующих средств с помощью сенсоров, реагирующих на определенные компоненты дезрастворов, разработали ученые кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского медицинского университета. Серия экспериментов была проведена за счет гранта конкурса "Умник", сообщает пресс-служба вуза.

По словам автора метода – заведующего кафедрой, доктора медицинских наук Александра Марченко, изобретение предполагает использование прибора с двумя подобранными по чувствительности к предполагаемым химическим элементам сенсорами, которые помещаются в дезинфицирующий раствор.

"Прибор по запатентованной методике замеряет количество анионов и катионов анализируемого вещества в исследуемом образце. Результат измерений вводится в компьютерную программу, которой оснащается прибор, и обрабатывается методами многомерной статистики. Затем вычисляется концентрация действующего вещества и сравнивается с эталонным значением. По итогам делается вывод о пригодности раствора к использованию", - рассказал Александр Марченко.

Применение данного метода будет способствовать оперативному и количественно более объективному контролю за пригодностью дезинфицирующих растворов, а также даст возможность вовремя их заменять, чтобы не снижать эффективность.