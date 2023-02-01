Концерт ко Дню защитника Отечества пройдет в тюменском музее

| Фото: из сообщества "Музей «Усадьба Колокольниковых» во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Музей «Усадьба Колокольниковых» во ВКонтакте

Концертная программа "О Мужестве, о Родине, о Любви!" пройдет в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) в Тюмени 22 февраля. Начало — в 18 часов, сообщили в учреждении культуры.

"Вокальный ансамбль культурного центра УМВД России по Тюменской области "В едином строю" исполнит песни о том, что нельзя забывать ни в какую минуту и о тех чувствах, которые важны для каждого гражданина нашей страны", — рассказали организаторы.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Дополнительная информация и бронирование мест по ссылке или по телефону: 46-49-63.