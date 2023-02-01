Два новых конкурса проведут для юбилейного кинофестиваля "Ноль плюс" в Тюмени

| Фото: группа "Ноль Плюс | онлайн-кинотеатр и кинофестиваль" во ВКонтакте | Фото: группа "Ноль Плюс | онлайн-кинотеатр и кинофестиваль" во ВКонтакте

X юбилейный международный фестиваль детских и семейных фильмов "Ноль Плюс" пройдет в Тюмени с 1 по 8 октября. В этом году оргкомитет подготовил для участников два новых конкурса – "полнометражное анимационное кино" и "короткометражное анимационное кино для самых маленьких".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила руководитель информационного направления Международного кинофестиваля "Ноль Плюс" Виолета Кураш. По ее словам, это должны быть картины для семейного просмотра о дружбе, творчестве, культуре и взаимопонимании.

Кроме двух новых направлений организаторы, как и в прошлом году, проведут пять традиционных конкурсов: полнометражного, короткометражного игрового кино, короткометражного анимационного, документального, научно-популярного и просветительского кино, а также короткометражного танцевального кино. Во внеконкурсной программе нет ограничений по продолжительности и времени производства ленты.

Все фильмы и мультфильмы могут быть созданы в любой стране мира с 2019 по 2023 годы. Оставить заявку на участие можно на сайте Нольплюс.рф или через платформы Filmfreeway, Festhome, Clickforfestivals до 20 апреля. Лучшие работы покажут на фестивале. Кинематографистов, прошедших отборочный этап, пригласят в Тюмень.

Помимо этого в течение года для участников проведут курсы по кинопедагогике. Все желающие смогут изучить кинопедагогические процессы и научиться делать киноуроки. По итогу каждый получит сертификат о повышении квалификации.

"Пройдут и образовательные вебинары по актуальным темам для образовательных и культурных учреждений. Спикерами станут специалисты в области кинопедагогики и медиаобразования. И не стоит забывать, что на нашем аудиовизуальном сервисе "Ноль Плюс" можно учиться на видеокурсах по кинопедагогике и киновоспиатнию, киноклубной деятельности и анимации", - напомнила Виолета Кураш.

Эксперты, которые хотят стать спикерами деловой программы, провести мастер-класс или творческую встречу могут сообщить об этом до 1 июля, написав письмо на электронную почту info@zeroplusff.ru.

Напомним, проект зародился в Тюмени. Кинопоказы проходят на площадках более чем 40 субъектов страны. На фестиваль поступают сотни анимационных, игровых, документальных фильмов от авторов из 30 стран.

Виктория Макарова