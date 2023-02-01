Реконструкция улицы Ленина в Тюмени начнется в марте 2023 года и пройдет в три этапа

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Реконструкция ул. Ленина в Тюмени начнется в марте. Все работы от Исторического сквера по ул. Мориса Тореза пройдут в три этапа до ноября 2023 года. После проведенного объема работ одна из центральных, гостевых магистралей города станет комфортней для пешеходов и велосипедистов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал глава Центрального административного округа Тюмени Артём Павлюченко.

"Улица Ленина не будет пешеходной, но она станет дружелюбнее и комфортнее для пешеходов. На ней появится выделенная полоса для автобусов, сделаем велодорожку, которой сейчас там нет. Тротуары будут широкие, освещенные. Установим уличную мебель. Также благоустроим все прилегающие территории", - говорит он.

Работы по преображению ул. Ленина начались заблаговременно – открыт сквер Крапивина, благоустроена территория по Ленина, 9. В планах реконструировать не только саму улицу, но и прилегающие, проходящие перпендикулярно, подчеркнул Артём Павлюченко. В проект попадут ул. Перекопская, ул. Красина до пересечения с ул. Республики.

Компания, которая займётся реализацией проекта, определена по итогам конкурсного отбора – это АО "Мостострой-11".

Дорога по Ленина останется трехполосной. С нее уберут парковки, для безопасности пешеходов их перенесут на перпендикулярные улицы. Вдоль ул. Ленина заменят все инженерные коммуникации, установят красивые фонари, посадят крупномеры и кустарники. Общая протяженность участка, попавшего в проект реконструкции, составляет 2,5 км. Первый этап работ пройдет от Исторического сквера до Красина, второй – до Челюскинцев, третий – до Мориса Тореза.

"Улица разработана как архитектурно-художественный ансамбль. По четной и нечетной сторонам проработаны все фасады, колористика, тектоника зданий. Для их преображения будут привлекаться как бюджетные средства, так и частные инвестиции", - сказал глава округа.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В концепции реконструкции ул. Ленина отдельно проработана территория вокруг Круглой бани. В ней инвестор Евгений Гудов из Санкт-Петербурга откроет Планетарий. В 2023 году предприниматель намерен согласовать проектно-сметную документацию и приступить к реставрации памятника архитектуры.

"Безусловно, это будет изюминкой нашего города - единственный объект конструктивизма станет Планетарием. Все мы ждем этот долгожданный проект", - отметил Артём Павлюченко.

Анжела Лебедева