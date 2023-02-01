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Жителя Тюменской области за пьяную езду лишили автомобиля

Происшествия, 18:20 10 февраля 2023

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Житель Нижней Тавды лишился своего автомобиля Peugeot за пристрастие к пьяному вождению. Решением суда машину конфисковали в доход государства, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что 39-летний мужчина, не имеющий водительского удостоверения, в октябре 2021 года привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

В октябре 2022 года мужчина вновь в нетрезвом состоянии управлял своим Peugeot в с. Нижняя Тавда, куда приехал к подруге. Нарушение пресекли сотрудники дорожно-патрульной службы.

Суд назначил виновному 200 часов обязательных работ и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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# прокуратура Тюменской области , пьяная езда , суд

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