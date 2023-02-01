Картина из фонда тюменского музея представлена в Москве

| Фото: vk.com/museum72.ruslovtsov | Фото: vk.com/museum72.ruslovtsov

Картина "Итальянка. Этюд к неосуществленной картине "Смерть Виргинии" из фонда музейного комплекса им. Словцова представлена в Музее русского импрессионизма в Москве. Автор Николай Ге написал ее маслом на холсте в 1857 году.

По информации музея, в молодости кумиром художника Николая Ге был Карл Брюллов, у картины которого "Последний день Помпеи" он простаивал часами. В 1850-м Ге поступил в Академию художеств. Учиться у Брюллова Николаю Ге так и не пришлось, но влияние мастера чувствовалось в работах молодого живописца. Ге получил большую золотую медаль Академии и право пенсионерской поездки в Европу. Основным местом для командировки художник выбрал Италию", - говорят экскурсоводы.

На Апеннинском полуострове Ге задумал полотно "Смерть Виргинии" по популярному сюжету из истории античного Рима. Живописец создал серию масштабных эскизов всей композиции, а также множество этюдов молодых итальянок.

Увидеть картину в Музее русского импрессионизма можно на выставке "Отличники".