Тюменским мастерам расскажут, как подготовиться к ярмаркам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лекцию для тюменских мастеров "Участие в ярмарках: эффективно и экологично" проведет куратор ярмарки "Солянка маркет" Альберт Фатыхов в мультицентре "Контора пароходства" 12 февраля. Начало в 18 часов 30 минут.

Он расскажет, как подготовиться к ярмаркам и маркетам, оформлять стенды и привлекать внимание и общаться с покупателями, а также, как быть эффективными и экологичными, чтобы ярмарка не забрала все силы, а, наоборот, наполнила и вдохновила.

"В дальнейшем планируется еще ряд подобных лекций для мастеров: о том, как вести социальные сети, как выходить на маркетплейсы. Также планирую создать и развивать клуб для мастеров, где все друг другу будут помогать, опытные новеньким, а новенькие свои новыми идеями - более опытным. Но пока не знаю, как буду реализовать идею. Возможно, обсудим ее с участниками на первой лекции в воскресенье", - поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" организатор встречи Альберт Фатыхов.

Вход для мастеров свободный, но нужна предварительная регистрация по ссылке.

Напомним, тема любви станет ключевой на "Солянке маркет", которая пройдет в ТЦ "Галерея вояж" в Тюмени 24 и 25 февраля. На ярмарку съедутся около 60 мастеров.

Виктория Макарова