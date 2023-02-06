Тема любви станет ключевой на февральской "Солянке маркете" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тема любви станет ключевой на "Солянке маркете", которая пройдет в ТЦ "Галерея вояж" на ул. Герцена в Тюмени 24 и 25 февраля. На ярмарку съедутся около 60 мастеров.

"Это то, что объединяет праздники 14 и 23 Февраля, 8 Марта. Про любовь не стоит забывать и в обычные дни. "Солянка Love маркет" — это про любовь к родным и близким, к своему дому и окружающему миру, про любовь к творчеству, искусству, изделиям ручной работы и авторским находкам. И, конечно, это про любовь к себе!" — сказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор ярмарки "Солянка маркет" Альберт Фатыхов.

На маркет съедутся постоянные участники и новички. По словам организаторов, есть еще немного мест, они готовы рассмотреть заявки.

На "Солянке маркете" горожане смогут приобрести декор и украшения для дома, выполненную в разных техниках бижутерию, косметические средства из натуральных компонентов, полезные сладости от локальных брендов. "Будет множество идей для подарков на 8 Марта - от сувениров до концептуальных подарочных боксов", — добавил Альберт Фатыхов.

Отметим, в 2022 году в Тюмени состоялись три "Солянки маркета". В 2023 году запланировано чуть больше — четыре. "Солянка маркет" — это сезонное событие, подчеркнул куратор. Организаторы стараются проводить тематические ярмарки каждый сезон.

Инна Пахомова