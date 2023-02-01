Тюменка Наиля Садыкова мечтает сделать крафтовые ковры предметом современного интерьера

из архива Наили Садыковой | Фото: из сообщества "kelyam_belyan" во ВКонтакте из архива Наили Садыковой | Фото: из сообщества "kelyam_belyan" во ВКонтакте

Сделать вязаные ковры полноценным предметом современного интерьера — мечта тюменки, автора проекта Kelyam belyan Наили Садыковой. Их изготовлением она занимается около полутора лет. В планах создать коллекцию с татарским орнаментом.

Наиля Садыкова родилась в Тюмени в творческой семье, где папа и мама занимаются рукоделием. От них девушка переняла любовь к созданию вещей своими руками. Даже обучаясь в университете на специалиста нефтегазовой отрасли, искала себя в творчестве и постоянно пробовала новое — от фотографии до фаер-шоу. История с вязаными коврами началась с весны 2019 года.

"Это было чистой случайностью. Как-то я приехала в гости к бабушке, чтобы помочь ей с уборкой. Увидела у нее коврики, связанные ею и ее мамой, моей прабабушкой, вручную. Это круглые половики, которые созданы из разорванных на ленточки старых вещей и постельного белья. В тот день я засмотрелась на эти коврики, подумала, как это прекрасно, когда из уже никому ненужных вещей можно создать эстетически приятное изделие, которое приносит пользу, сохраняется на долгие годы. Я загорелась этой мыслью. Мне захотелось научиться вязать — в последний раз я держала крючок в руках, наверное, в школе. Бабушка с энтузиазмом достала моточки с пряжей и крючки, показала мне, как работать. С этого все началось", — поделилась Наиля Садыкова.

После пары мастер-классов тюменка погрузилась в мир интерьерного вязания. Вязала корзинки и пуфики из крупной пряжи, потом снова вернулась к коврам и теперь занимается только ими.

из архива Наили Садыковой | Фото: из сообщества "kelyam_belyan" во ВКонтакте из архива Наили Садыковой | Фото: из сообщества "kelyam_belyan" во ВКонтакте

"Техника вязания довольно стандартная. Это столбики без накида. Наверное, так вяжут большинство мастериц. Сейчас я хочу уже более углубленно погрузиться во все это, попробовать новые техники", - отметила Наиля.

Проект носит название kelyam belyan, что в переводе с татарского языка означает "с ковром". Наиля Садыкова выбирала его довольно долго, придавая этому особое значение. Название должно было отражать и личность автора. "Я из татарской семьи. Папа, мама и муж — мы все татары. В будущем я хочу создать коллекцию ковров с татарским принтом, отразить в изделиях национальный татарский код. При этом изделия будут не классические, а более современные. Очень хочу показывать и поддерживать этническую культуру", — рассказала мастерица.

Вязать ковры — дело не быстрое, признается Наиля Садыкова. К тому же требуется время на приобретение необходимых материалов. Шнуры и пряжу тюменка заказывает из Москвы, Екатеринбурга, Ставрополя и других городов. Ожидание занимает около полутора или двух недель. Небольшой ковер в два-три квадратных метра заказчику приходится ждать обычно где-то месяц-полтора.

Одно изделие Наили Садыковой украшает стену ресторана и галереи "Узоры" в Москве. Представители заведения заказывали настенное панно. Наиля Садыкова создала его по мотивам старинного узбекского полотна, которое называется "Паляк".

Тюменка готова делиться знаниями и опытом с заинтересованными людьми. Первый мастер-класс состоялся в феврале 2023 года. На ее взгляд, в ее ремесле не хватает современного прочтения, свежего взгляда на ковры. "Большинство мастериц вяжут классические вещи, ажурные либо не особо заморачиваются с орнаментом. Мне бы хотелось, чтобы были яркие работы, интересные, с современным дизайном. Поэтому я с удовольствием готова делиться с теми людьми, которые со мной на одной волне. Мне хочется сделать так, чтобы люди перестали ассоциировать вязаный ковер со старинным бабушкиным половичком. Хочу, чтобы они воспринимали ковер как полноценную деталь интерьера у себя дома", – считает мастерица.

Вязаный ковер может быть довольно стильным и при этом практичным изделием, убеждена Наиля Садыкова. Он не требует специального и особо бережного ухода – его можно постирать в стиральной машине.

Инна Пахомова