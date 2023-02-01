Еще более 140 мероприятий хотят реализовать в Тюмени по проекту "Пять шагов для городов"

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

Более 140 мероприятий планируют дополнительно реализовать в Тюмени в рамках проекта по благоустройству "Пять шагов для городов" в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Руслан Кухарук.

"Тюмень стала активным участником масштабного проекта по благоустройству "Пять шагов для городов" и была отмечена его организаторами. Это программа, с помощью которой без больших бюджетных затрат или с привлечением средств бизнеса улучшают городскую среду, делают ее удобной для молодежи", – написал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Отметим, 15 февраля Руслан Кухарук принял участие в ряде мероприятий корпорации ВЭБ.РФ, посвященных развитие городов. Главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева вручила благодарность главе Тюмени за личный вклад и активное участие в реализации программы "Пять шагов для городов".

| Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука | Фото: из Telegram-канала Руслана Кухарука

В проекте корпорации ВЭБ.РФ приняли участие 378 российских городов. От тюменцев поступило 299 идей, которые охватывают практически все разделы программы, в том числе такие, как создание карманного парка поблизости с домами, проведение паблик-арт мероприятий и многих других.

"Проанализировав идеи горожан и определив наиболее остро стоящие запросы в отношении городской среды, принято решение об участии Тюмени в 30 проектах из 36 предложенных (программой необходимо реализовать не менее 15 проектов), в рамках которых уже реализовано 213 мероприятий. В 2023 году дополнительно планируется реализовать более 140 мероприятий", – написал Руслан Кухарук.

В частности, в Тюмени создали три площадки для выгула собак. В 2023 году планируют открыть еще восемь.

У дома №1 по ул. Валерии Гнаровской обустроена инклюзивная уличная спортивная площадка, три площадки для экстремальных видов спорта. Проектов много и эта работа будет продолжена, заключил Руслан Кухарук.