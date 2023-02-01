Гости Тюменской области попробуют блин-гигант и сравнят термальные источники в февральские праздники

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стать участниками "Масленичного разгуляя" и попробовать блин-гигант, узнать историю нефтегазового освоения Западной Сибири, сравнить между собой несколько термальных комплексов смогут гости Тюменской области в февральские праздники.

Отметим, в 2023 году февральские выходные длятся четыре дня – с 23 по 26 февраля. Для жителей России такая продолжительность — отличный повод устроить короткий отпуск внутри страны. По словам руководителя Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрия Пухова, традиционно в регионе периоды праздничных и выходных дней февраля и марта востребованы среди туристов.

"Продолжается зимний сезон, который в сочетании с умеренно прохладной температурой воздуха февраля является наиболее благоприятным для посещения тюменских термальных источников. Кроме того, это удачное время для загородного отдыха с посещением саун и бань, а также для катания на лыжах, тюбингах, снегоходах, оленьих и собачьих упряжках. Фиксируется повышенный спрос на услуги экскурсоводов, а также на размещение в санаторно-курортных учреждениях", — рассказал Дмитрий Пухов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2023 году в Тюменской области окончание праздничных и выходных дней февраля совпадает с известной Масленицей в Ялуторовске. Этот праздник, как отмечают в Агентстве туризма и продвижения региона, – сложившийся туристический бренд Ялуторовска и всей области, который по праву включен в Национальный календарь событий. Команда мероприятия неоднократно отмечена известной туристической премией Russian Event Awards. Праздник снискал известность благодаря трехметровому блину, который ежегодно выпекают в Ялуторовске. В 2022 году ялуторовский блин был официально зарегистрирован в Книге рекордов России как самый большой. Событие активно посещают жители других городов и регионов, пробуют знаменитый блин-гигант и весело проводят зиму.

Туроператорское сообщество региона в выходные дни февраля реализует три консолидированных заезда по брендовым маршрутам: "Сибирские термы", "Черное золото Сибири", "Масленичный разгуляй".

Инна Пахомова