Тюменских школьников приглашают принять участие в литературном конкурсе "Класс!"

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Тюменских школьников приглашают принять участие во всероссийском литературном конкурсе "Класс!". Заявки от учеников с 8 по 11 классы принимаются до 28 февраля, сообщают организаторы.

Темами пятого сезона стали "Как я нашел машину времени", "Это была отличная неделя", "Толстовка/худи/свитшот/свитер", "На том же месте через десять лет", "Председательствует кот", "Синий цвет неба и тревоги" и "Мой детский страх".

Участникам предстоит написать рассказ на одну из предложенных тем. Он должен быть не больше десяти тысяч знаков.

Финалистов пригласят в Москву, где они будут работать с признанными литературными мастерами на творческих мастерских, а также участвовать в культурной программе. Победители получат возможность опубликовать свои произведения в лучших литературных изданиях.

Подробности и регистрация размещены на официальном сайте.