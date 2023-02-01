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Тюменских школьников приглашают принять участие в литературном конкурсе "Класс!"

Общество, 16:30 11 февраля 2023

пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Тюменских школьников приглашают принять участие во всероссийском литературном конкурсе "Класс!". Заявки от учеников с 8 по 11 классы принимаются до 28 февраля, сообщают организаторы.

Темами пятого сезона стали "Как я нашел машину времени", "Это была отличная неделя", "Толстовка/худи/свитшот/свитер", "На том же месте через десять лет", "Председательствует кот", "Синий цвет неба и тревоги" и "Мой детский страх".

Участникам предстоит написать рассказ на одну из предложенных тем. Он должен быть не больше десяти тысяч знаков.

Финалистов пригласят в Москву, где они будут работать с признанными литературными мастерами на творческих мастерских, а также участвовать в культурной программе. Победители получат возможность опубликовать свои произведения в лучших литературных изданиях.

Подробности и регистрация размещены на официальном сайте.

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# конкурс , литература , сочинение , школьники

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