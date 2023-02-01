  • 12 февраля 202312.02.2023воскресенье
  • USD72,7923
    EUR78,0542
  • В Тюмени -16..-18 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тобольские хирурги удалили опухоль пациенту с травмой после ДТП

Общество, 08:42 12 февраля 2023

областная больница №3 | Фото: областная больница №3

Шестисантиметровую опухоль в кишечнике обнаружили и удалили хирурги областной больницы №3 пациенту из Алтайского края. Мужчина попал в ДТП вблизи Тобольска, в тяжелом состоянии с политравмой его доставили в приемное отделение учреждения.

Чтобы остановить кровотечение, источник которого находился в области разорванной печени, хирург Тимур Чаппаров провел экстренное хирургическое вмешательство. После остановки кровотечения и ушивания печени врач обнаружил разрыв слепой кишки в месте ее истончения из-за опухоли.

Тимур Чаппаров удалил часть кишечника с опухолью. Последующее исследование показало онкологическую природу образования. Компьютерная томография не выявила метастазов и врачи дали благоприятный прогноз, сообщает пресс-служба областной больницы №3.

По словам пациента, его долго беспокоили анемия и периодический дискомфорт в области живота, но он не спешил обращаться за медицинской помощью. Пациент провел в тобольской больнице полтора месяца. После стабилизации состояния он выписан и будет наблюдаться у травматолога и онколога по месту жительства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# областная больница № 3

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:42 12.02.2023Тобольские хирурги удалили опухоль пациенту с травмой после ДТП
18:52 11.02.2023Выручка через кассы на тюменских ярмарках выросла почти в 1,5 раз
18:00 11.02.202312 февраля - события дня
17:44 11.02.2023Шестой выпуск журнала о современном искусстве Contour вышел в Тюмени