Тобольские хирурги удалили опухоль пациенту с травмой после ДТП

| Фото: областная больница №3 | Фото: областная больница №3

Шестисантиметровую опухоль в кишечнике обнаружили и удалили хирурги областной больницы №3 пациенту из Алтайского края. Мужчина попал в ДТП вблизи Тобольска, в тяжелом состоянии с политравмой его доставили в приемное отделение учреждения.

Чтобы остановить кровотечение, источник которого находился в области разорванной печени, хирург Тимур Чаппаров провел экстренное хирургическое вмешательство. После остановки кровотечения и ушивания печени врач обнаружил разрыв слепой кишки в месте ее истончения из-за опухоли.

Тимур Чаппаров удалил часть кишечника с опухолью. Последующее исследование показало онкологическую природу образования. Компьютерная томография не выявила метастазов и врачи дали благоприятный прогноз, сообщает пресс-служба областной больницы №3.

По словам пациента, его долго беспокоили анемия и периодический дискомфорт в области живота, но он не спешил обращаться за медицинской помощью. Пациент провел в тобольской больнице полтора месяца. После стабилизации состояния он выписан и будет наблюдаться у травматолога и онколога по месту жительства.