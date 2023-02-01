Тюменский ХК "Рубин" сыграет два матча в Ростове-на-Дону и Воронеже

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Два матча в рамках регулярного чемпионата PARI ВХЛ - Кубок Шелкового пути проведет тюменский ХК "Рубин". 15 февраля состоится игра с "Ростовом" в Ростове-на-Дону, 17 февраля — с "Бураном" в Воронеже, пишет "Вслух.ру".

В нынешнем сезоне тюменский "Рубин" провел 48 матчей из 50, набрав 66 очков. У команды было 28 побед, 22 из которых в основное время, четыре в овертайме и две по буллитам. Также было 20 проигрышей.

Ранее ХК "Рубин" вышел в плей-офф. Борьба в финале за Кубок Петрова начнется 21 февраля. За главный трофей поборются 16 сильнейших команд ВХЛ. Победитель определится 30 апреля.