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Тюменцы могут проверить знания истории в настольной игре "Memory72"

Общество, 14:03 12 февраля 2023

Библиотека № 2 имени А. А. Гришина ВКонтакте | Фото: Библиотека № 2 имени А. А. Гришина ВКонтакте

Сыграть в настольную игру "Memory72" предлагает своим читателям библиотека № 2 имени А. А. Гришина в Тюмени (ул. Мира, 31). Начало в 12 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

"Участники смогут проверить свои знания по истории, культуре, достопримечательностей Тюменской области. Краеведческая игра в доходчивой и наглядной форме помогает глубже изучить историю региона, воспитать любовь к малой родине, чувство патриотизма и гордости за родной край", - отмечают организаторы.

Краеведческая игра напоминает игру для всех возрастов "Найди пару". В набор входят карточки с парными изображениями природных и исторических достопримечательностей, портретов известных личностей, логотипами брэндов и символами локальной идентичности Тюменской области. Игра создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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# библиотеки , настольные игры

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