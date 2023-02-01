В Тюмень прибыли 25 вынужденных переселенцев из Херсонской области

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

25 вынужденных переселенцев из Херсонской области, в том числе восемь детей, прибыли в Тюмень в ночь с 11 на 12 февраля, сообщает информационный центр регионального правительства.

На тюменском железнодорожном вокзале вынужденных переселенцев встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области. В выгрузке вещей помогли 27 волонтеров из Всероссийского студенческого корпуса спасателей, "Молодой Гвардии" и "Молодежки ОНФ".

Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения. От вокзала их сопровождали психологи областного главка МЧС и департамента социального развития региона. Они оказали психологическую поддержку тем, кому она была необходима, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Отметим, населенные пункты, из которых прибыли люди, вынужденно покинувшие свои дома, находятся под постоянными обстрелами украинских нацистов. Житель Новой Каховки Херсонской области Дмитрий рассказал, что каждый день бывает по 35 прилетов.

"Да, там несладко. Ну ничего, победим. Мы рады, что Россия нам помогает, и мы будем с Россией. Мы голосовали. Эти территории будут наши. Надеемся, будет все хорошо", - сказал он.